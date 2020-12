Italia-Slovenia: Pettarin (Fi), grazie a presidenti Mattarella e Pahor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor, hanno lavorato per costruire una identità condivisa che possa trasformare le ferite della storia in uno straordinario esempio di pace e di spirito europeo. Lo dichiara il deputato goriziano di Forza Italia Guido Germano Pettarin. "Un grazie di cuore, 'hvala lepa', al presidente Sergio Mattarella e al presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor per aver sempre lavorato, in sintonia con il territorio che vive al confine tra i nostri due Paesi, per costruire una identità condivisa che possa trasformare le ferite della storia in uno straordinario esempio di pace e di spirito europeo. Con questi valori è nata l'idea di portare a Nova Gorica e Gorizia la Capitale europea della cultura del 2025. I presidenti Mattarella e Pahor ne comprendono la grandissima importanza e sono certo che continueranno a spendersi per sostenere questo territorio e i tanti progetti di collaborazione transfrontaliera che lo animano. Gorizia e Nova Gorica, città sorelle in Europa, vi devono imperitura riconoscenza per questo supporto", si legge in una nota di Pettarin. (Rin)