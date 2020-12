Abruzzo: Cgil e Sunia scrivono ai parlamentari, serve proroga sospensione sfratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va considerato inoltre", scrivono ancora le due sigle, che "la ripresa delle esecuzioni degli sfratti metterebbe a dura prova i comuni che non potranno affrontare, con adeguati servizi sociali, questa nuova emergenza e, più in generale, le strutture di assistenza pubbliche e private che ordinariamente intervengono per la prima tutela dei nuclei familiari sfrattati. Se consideriamo che a breve dovrebbe partire la campagna vaccinale contro il coronavirus, che secondo le previsioni del governo terminerebbe non prima del prossimo autunno, questo non farebbe che aggiungere un'emergenza casa aggravata a dismisura dalla più generale emergenza sanitaria". "L'alternativa allo sfratto selvaggio - evidenziano - esiste e consiste nel prevedere misure che consentano di salvaguardare la locazione evitando il contenzioso giudiziario e incentivando e agevolando, con lo strumento fiscale, la rinegoziazione per la diminuzione degli affitti, dando ristoro economico ai proprietari che accettano di ridurre sensibilmente i canoni di affitto", ed "aumentando le risorse dei fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole". Cgil e Sunia, infine, sottolineano che "resta la necessità, da parte della Regione Abruzzo, di mettere a disposizione i quasi cinque milioni di euro dei fondi nazionali a sostegno dell'affitto e per la morosità incolpevole", di "definire in tempi brevi un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica pluriennale sostenuto dalle risorse inutilizzate della ex Gescal e da quota parte delle risorse disponibili con il Recovery Fund", e di "riaprire i tavoli degli accordi territoriali sugli affitti concordati per una revisione in diminuzione dei parametri degli affitti che tengano conto delle mutate condizioni economiche indotte dalla pandemia". (Gru)