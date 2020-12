Covid: BioNTech, possibile modifica del vaccino per adattarlo alla variante del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino Pfizer/BioNTech potrebbe essere modificato per essere adattato al nuovo ceppo del coronavirus. Lo ha detto l’amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, in un’intervista alla “Cnn”. “Non dobbiamo dimenticare che abbiamo ancora la possibilità, se necessario, di adattare il vaccino esattamente a questa nuova variante del virus, se necessario”, ha detto. “Non penso che questo sia necessario. Ma se fosse necessario, c'è la possibilità tecnica di farlo”, ha aggiunto Sahin, precisando che BioNTech sta attualmente valutando l'efficacia del vaccino contro la variante del virus scoperta di recente, che ha causato l'interruzione dei viaggi con il Regno Unito in diversi Paesi. Sahin ha quindi assicurato di avere "fiducia scientifica" che il vaccino funzionerà ancora. “C'è un'alta probabilità che la risposta del vaccino sia in grado di inattivare anche questo virus poiché bisogna considerare che, anche se nove amminoacidi sono cambiati in questa proteina, il 99 per cento della proteina non è mutato”, ha detto Sahin, aggiungendo che BioNTech ha già rilevato che parte della risposta immunitaria non è stata influenzata dalla mutazione. (segue) (Nys)