Covid: BioNTech, possibile modifica del vaccino per adattarlo alla variante del virus (2)

- Nel frattempo il direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive e capo della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha dichiarato che è “altamente probabile” che la nuova variante del coronavirus riscontrata nel Regno Unito sia già presente negli Stati Uniti. “Questo è certamente possibile, voglio dire, quando hai questa quantità di diffusione in un posto come il Regno Unito, devi davvero presumere che sia già qui, e certamente non è la varietà dominante, ma non sarei affatto sorpreso se fosse già qu”, ha detto Fauci in un'intervista all’emittente “Abc”. Fauci ha quindi frenato sulla possibilità di introdurre divieti di viaggio da e verso il Regno Unito. Un divieto di viaggio "è davvero un passaggio piuttosto drammatico, quindi non è all’ordine del giorno in questo momento, ma non sarei sorpreso se il requisito del test fosse qualcosa che venisse attivamente considerato in questo momento", ha aggiunto Fauci in riferimento all’ipotesi di testare i viaggiatori prima che arrivino negli Stati Uniti. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno affermato in una nota scientifica pubblicata oggi sul proprio sito web che la variante del coronavirus del Regno Unito non è stata al momento identificata negli Stati Uniti, tuttavia finora solo circa 51 mila dei 17 milioni di casi registrati negli Stati Uniti sono stati sequenziati, vale a dire meno di mezzo punto percentuale. (Nys)