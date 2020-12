Lombardia: Consulta, esenzione Irpef a volontari Leva civica incostituzionale, viola materia di competenza statale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Per il capogruppo Pd in Consiglio regionale, "ancora una volta si riconosce una forzatura della Regione Lombardia su materie che non le competono, in questo caso parliamo di normativa fiscale. Come avevamo già detto allora, quando fu votata questa legge che per noi presentava evidenti elementi di criticità, sarebbe stato molto più opportuno implementare il servizio civile nazionale, piuttosto che inventare nuove formule di dubbia legittimità". Di parere opposto, il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta che ritiene la pronuncia della Corte Costituzionale "una decisione profondamente ingiusta che penalizza le ragazze e i ragazzi lombardi che hanno deciso di fare un'esperienza utile per la loro comunità e per il loro percorso di vita". "La norma della legge bocciata dalla Corte - prosegue Corbetta - stabiliva una omogeneità di trattamento fiscale fra il servizio civile nazionale e quello regionale. Un provvedimento di buon senso che la Consulta ha deciso di eliminare, anteponendo la volontà di tassare il lavoro volontario dei nostri giovani".(com)