Spagna: Iglesias, decreto sfratti aiuterà molte famiglie a trascorrere inverno con dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto contro gli sfratti approvato oggi dal Consiglio dei ministri spagnolo "non è la panacea di tutti i mali" ma è una "buona notizia" che consentirà a molte famiglie di trascorrere questo inverno, in un anno duro e difficile in condizioni di "sicurezza e dignità". Lo ha affermato in un video-messaggio su Twitter il vicepremier e leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, che il governo continuerà a lavorare sul fronte dell'emergenza abitativa. Il nuovo decreto, fortemente voluto da Podemos, prevede che gli inquilini morosi in affitto in condizioni di vulnerabilità economica e sociale non potranno essere sfrattati senza prima aver individuato un alloggio alternativo "degno". Se le comunità autonome non saranno in grado di offrire un'alternativa entro tre mesi lo Stato sarà carico di compensare i proprietari. Tuttavia, nel caso di immobili di grandi banche, fondi di investimento e proprietari di più di 10 immobili, Iglesias ha precisato che sarà previsto un risarcimento in caso di danni economici, solo se l'immobile era in vendita o in affitto prima che la famiglia entrasse nell'abitazione. Analogamente sarà vietato il taglio delle forniture delle utenze essenziali (luce, gas e acqua). (Spm)