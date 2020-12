Città metropolitana Roma: Zotta, bando palestre biennale, stop canoni periodo non utilizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le graduatorie riferite al bando di gara per la concessione in uso degli impianti sportivi di pertinenza delle scuole superiori avra' velidita' biennale". Lo dichiara, in una nota, Teresa Zotta, vice sindaco Città metropolitana di Roma."Ho chiesto di differirle - aggiunge - per dare possibilità alle società sportive di avere un tempo piu' lungo per poter lavorare con gli atleti e programmare le attivita' in maniera piu' strutturata. Saranno sospesi i canoni per il periodo non utilizzato rimanendo invariato il bando. La Città metropolitana, in questo periodo di emergenza sanitaria, ha voluto agevolare quanti vorranno partecipare al bando e consentire maggiore tempo per organizzare le attività sportive che consideriamo utili e necessarie soprattutto in questo periodo di pandemia".(Com)