Difesa: prosegue la visita del capo di Stato maggiore del Pakistan in Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, nel primo pomeriggio di ieri, l’alto ufficiale pakistano ha invece incontrato il vice primo ministro e ministro di Stato per gli Affari della Difesa del Qatar, Khaled bin Mohammed al Attiyah. Le autorità militari di Qatar e Pakistan si incontrano periodicamente per coordinare le proprie attività e relazioni, data la solida cooperazione militare esistente fra i due Paesi. Come ha ricordato recentemente l’ambasciatore pakistano a Doha, Syed Ahsan Raza Shah, le navi della marina pakistana effettuano regolarmente scali in Qatar ed effettuano esercitazioni congiunte con la marina qatariota. Inoltre, nel 2019 quasi mille militari delle forze armate pakistane erano in servizio nelle forze armate del Qatar, secondo quanto riportava l’ambasciatore. (Res)