Imprese: Massolo (Fincantieri), consegna Costa Firenze è barlume speranza per futuro

- “La consegna di questa nave, in queste circostanze, rappresenta un barlume speranza verso un ritorno alla normalità”. Con queste parole il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo, ha salutato oggi la consegna della Costa Firenze, l’ultima e avveniristica nave da crociera realizzata su commissione di Costa Crociere. Nel suo intervento, Massolo non ha nascosto la propria “emozione” proprio per il valore simbolico dell’evento odierno, che deve essere letto come “un ritorno al mondo che conoscevano. Pur con le accortezze che pandemia ci ha lasciato”. Ad ogni modo “i fatti dicono che oggi consegniamo una nave ad uno dei migliori clienti” anche perché “abbiamo saputo mantenere un rapporto, una filiera, che ci ha portato a fornire una nave” che rappresenta “un prodotto di ingegno e innovazione, dotata dei più aggiornati sistemi di sostenibilità”. Un imbarcazione che mostra anche “la fiducia” nella possibilità “di andare su nuovi mercati” e nella “capacità di collaborare e fare insieme. (Rin)