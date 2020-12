Imprese: accordo Intesa Sanpaolo e Novamont per finanziamento di 20 milioni per interventi innovativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Novamont hanno sottoscritto un accordo per un finanziamento da 20 milioni di euro destinato a due interventi innovativi nell’ambito dell’economia circolare. Il primo è il completamento, a Terni, del primo impianto al mondo per la generazione da fonte rinnovabile di un nuovo monomero derivante da zuccheri, l’acido furandicarbossilico (Fdca), che può venire impiegato come materia prima per la produzione di biomateriali biodegradabili e compostabili di elevate performance. Il secondo, la costruzione, nello stabilimento di Bottrighe, di un impianto di biometano da residui di fermentazione, che renderà il sito polesano il più efficiente centro per la produzione di intermedi chimici da fonte rinnovabile in Europa per caratteristiche energetiche e aspetti ambientali. A Terni il programma di investimenti concordato con Intesa Sanpaolo prevede l’integrazione a monte della filiera produttiva Novamont, con la realizzazione del primo impianto dimostrativo al mondo in grado di produrre il nuovo monomero Fdca, mediante una tecnologia di proprietà Novamont. Lo rende noto un comunicato. Il monomero, fino a oggi mai prodotto industrialmente da fonti rinnovabili, potrà essere processato nelle linee esistenti in combinazione con altri biomonomeri della filiera Novamont per la sintesi di nuove bioplastiche compostabili idonee allo sviluppo di nuove applicazioni a elevato grado di rinnovabilità e altissima performance (barriera all’ossigeno e all’anidride carbonica per il settore del packaging alimentare, capsule per il caffè), in grado di sostituire gli imballaggi prodotti da fonti fossili e quindi di minimizzare la produzione di CO2. (segue) (Com)