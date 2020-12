Milano: Sala, piano aria clima guarda al futuro, costruiamo cambiamento con coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione da parte del Consiglio comunale dell’adozione del piano aria clima secondo il sindaco Giuseppe Sala è “il primo passo di un percorso che porterà Milano ad essere la prima città in Italia a dotarsi di uno strumento di programmazione per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica”. “Non interveniamo solo sulle misure per migliorare la qualità dell’aria, ma poniamo le basi per una accelerazione verso una città nuova, più sana, più verde, più giusta e più connessa. Un piano che guarda al lungo termine, ma che affonda le proprie azioni nell’oggi, riservando grande attenzione all’equità e all’inclusività, per tenere insieme sfide sociali, ambientali e la creazione di nuove opportunità di lavoro”, spiega Sala. “Il piano - sottolinea il sindaco - prevede anche la realizzazione di zone carbon neutral già nel 2030, anticipazioni di quella che potrà essere la Milano del futuro, con materiali innovativi, mobilità prevalentemente pubblica ed elettrica, un modello di gestione dei rifiuti ancora più avanzato e processi di costruzione volti a contenere l’impatto ambientale”. “Il voto di ieri - conclude il primo cittadino - ha aperto la strada a tutto questo. Dalla pubblicazione, che avverrà nei prossimi giorni, i milanesi avranno quarantacinque giorni per esprimere osservazioni prima del passaggio definitivo in Consiglio comunale per l’approvazione. Costruiamo il cambiamento con coraggio, insieme”.(Rem)