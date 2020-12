Urbanistica: piani di zona Roma, ok in Aula ad annullamento convenzione Monte Stallonara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la delibera di annullamento della convenzione a favore della "Sviluppo Immobiliare srl" nel piano di zona Monte Stallonara e la successiva acquisizione degli immobili al patrimonio capitolino. "Continuiamo a lavorare a tutela del pubblico interesse su immobili che sono nati per favorire lo sviluppo di politiche abitative di interesse sociale sviluppate per rispondere ai bisogni di un ceto medio non in grado di accedere al mercato libero della casa, né in possesso dei requisiti per il diritto all'Edilizia residenziale pubblica - dichiara in una nota l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori -. Nel tempo però questo sistema è sfuggito al controllo divenendo testimonianza di gravi tradimenti della propria stessa finalità pubblica, permettendo il verificarsi di situazioni illecite, dal profilo criminoso, perpetrate ai danni di cittadini, delle amministrazioni coinvolte e dello Stato, nella compravendita o nella locazione di questi immobili. Molti casi sono stati denunciati dagli stessi cittadini nelle sedi competenti, sono stati anche discussi nelle aule dei Tribunali e sono ancora in corso indagini e processi per stabilire le eventuali responsabilità. Con questo ulteriore atto - conclude Montuori - ripristiniamo le regole a tutela dei cittadini per evitare che le agevolazioni pubbliche concesse si trasformino in strumento di speculazione". (segue) (Com)