Urbanistica: piani di zona Roma, ok in Aula ad annullamento convenzione Monte Stallonara (2)

- "La delibera che abbiamo approvato oggi in Assemblea capitolina - sottolinea il presidente M5s della commissione Urbanistica Carlo Maria Chiossi - è un altro risultato importante sul fronte dei piani di zona. Un atto fondamentale a tutela dei cittadini romani che sono stati truffati, che si aggiunge alle delibere di decadenza già approvate tra il 2017 e il 2019, delibere che, ricordiamo, sono frutto sia di una precisa volontà politica dell'amministrazione M5s che del grande lavoro di verifica sulle convenzioni stipulate in passato fatto dagli uffici capitolini, che con la commissione Urbanistica abbiamo seguito e monitorato". (Com)