Repubblica Ceca: approvata riforma fiscale, forte riduzione delle tasse per i contribuenti

- La Camera dei deputati della Repubblica Ceca ha confermato l'abolizione del cosiddetto "super salario lordo" e lo ha sostituito con nuove aliquote fiscali. Il voto di oggi significa che la maggior parte delle persone ora pagherà il 15 per cento di tasse sul reddito, mentre i lavoratori ad alto reddito pagheranno il 23 per cento. I parlamentari hanno approvato il pacchetto fiscale nella forma proposta dal Senato, che ha aumentato lo sconto per i contribuenti di 3 mila corone (circa 114 di euro) in ciascuno dei due anni successivi. La legislazione rappresenta la più grande riduzione delle tasse nella storia del paese. (Vap)