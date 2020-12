Yemen: Coalizione accoglie con favore formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione araba per la legittimità in Yemen ha accolto con favore la nascita del nuovo governo yemenita, avvenuta il 18 dicembre scorso, in attuazione degli accordi di Riad tra il presidente Abde Rabbo Mansur Hadi e il Consiglio di transizione del sud (Cts). In una nota si sottolinea la fermezza della posizione della Coalizione sulla crisi yemenita che garantisce la stabilità dello Yemen necessaria per affrontare il progetto iraniano di espansione nella regione. La Coalizione accoglie con favore l'accordo e il consenso delle parti yemenite, nell'interesse del popolo yemenita e unendo i ranghi delle forze politiche. In risposta agli sforzi del Regno dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. L'accordo delle parti yemenite rappresenta l'accettazione del dialogo come mezzo per risolvere le differenze e preservare le conquiste dello stato yemenita. L'impegno della Coalizione a Sostenere la Legittimità per stare con il popolo yemenita prosegue, fanno sapere dal comando di Riad. Le unità militari che operano nei governatorati meridionali dello Yemen sono state addestrate per colpire gli obiettivi comuni (mantenere la sicurezza, affrontare le minacce, preservare la proprietà pubblica e privata, combattere il terrorismo e fermare le operazioni di contrabbando). Ciò che è stato ottenuto contribuirà a porre fine alle sofferenze del popolo yemenita e ad affrontare le minacce. L'attuazione dell'accordo delle parti yemenite è un passo avanti per raggiungere una soluzione politica globale in Yemen, se anche le intenzioni delle altre parti yemenite vanno in questa direzione, sottolineando il sostegno della Coalizione al governo legittimo che rappresenta gli yemeniti nell'affrontare il progetto iraniano e il suo strumento, i golpisti Houthi in Yemen. La partenza delle forze governative da alcune aree del sud arriva con un reale desiderio di accettare il dialogo come mezzo per risolvere le divergenze tra i partiti e le componenti yemenite sotto l'ombrello della Coalizione e rifiutare l'uso di armi e spargimenti di sangue tra i figli di un popolo yemenita. (Res)