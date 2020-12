Bangladesh: Covid, governo prevede disponibilità vaccini per 15 milioni di persone entro un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Bangladesh prevede di ottenere entro maggio-giugno dosi di vaccino contro il coronavirus per 45 milioni di persone. Lo ha annunciato il segretario di gabinetto, Khandker Anwarul Islam, dopo il Consiglio dei ministri di ieri. Il funzionario ha precisato che entro la fine di gennaio o l’inizio di febbraio dovrebbero essere disponibili vaccini per i primi 15 milioni di persone. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.318 nuovi casi di contagio e 17 decessi, secondo i dati resi noti dalla Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità nel suo bollettino odierno. Il numero totale dei contagi è salito a 503.501 e quello delle vittime a 7.329. Sono stati dichiarati guariti 2.235 pazienti e i casi risolti sono arrivati a 441.929, con un tasso di recupero dell’87,77 per cento. Ieri sono stati effettuati 15.145 test, con un tasso di positività dell’8,7 per cento; il totale ha raggiunto 3.106.494, con un tasso di positività complessivo del 16,21 per cento. (segue) (Inn)