- L’Europa ha bisogno di basi tecnologiche avanzate "perché i dati vengano trattati nel rispetto dei suoi valori fondamentali. Per questo l’Italia ha aderito all’Ipcei, per un approccio comune con investimenti nel settore del cloud e dell'economia digitale". Lo scrive su Twitter la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. (Rin)