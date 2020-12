Ungheria: prime vaccinazioni il 27 dicembre per il personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione degli operatori sanitari contro il Covid-19 in Ungheria inizierà il 27 dicembre, con 5.500 dosi di vaccino che dovrebbero arrivare dall'Unione Europea entro pochi giorni e ulteriori spedizioni che arriveranno in un secondo momento. Ad annunciarlo è Gergely Gulyas, il capo dell'Ufficio del primo ministro, nel corso di una conferenza stampa online. Medici e infermieri che forniscono cure intensive ai pazienti affetti da coronavirus saranno i primi ad essere vaccinati. Il governo è in trattative anche con altri produttori di vaccini, tra cui Cina e Russia, ha detto Gulyas, esprimendo la speranza che "quantità significative" del vaccino cinese potrebbero essere disponibili una volta ottenuta la licenza. L'obiettivo è garantire che il Paese disponga di vaccini "efficaci e testati", ha detto, aggiungendo che il governo finora aveva prenotato 17,5 milioni di dosi. (segue) (Vap)