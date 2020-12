Ungheria: prime vaccinazioni il 27 dicembre per il personale sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gulyas ha anche incoraggiato gli ungheresi a registrarsi per la vaccinazione. "Il governo manterrà le attuali restrizioni almeno fino all'11 gennaio, ma le restrizioni del coprifuoco saranno sospese per la vigilia di Natale. I bambini di età inferiore ai 14 anni non contano nel numero massimo di 10 persone ammesse alle riunioni", ha aggiunto Gulyas. Riguardo alle misure di protezione dell'economia del governo, Gulyas ha affermato che servivano a garantire che le imprese e le famiglie sopravvivano ai difficili mesi a venire, fornendo risorse extra a chi si trova in una situazione difficile. (Vap)