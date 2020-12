Italia-Brasile: Tlc, collaborazione Sparkle e Tim Brasil per rete sms più sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle, e TIM Brasil, uno dei principali player TLC del mercato brasiliano, hanno avviato con successo una collaborazione volta a proteggere la rete SMS Application to Person (A2P) da instradamenti fraudolenti e tentativi di bypass illeciti. Lo si legge in una nota. Grazie a una soluzione realizzata in collaborazione con Vox Technologies, viene oggi garantita la consegna e la monetizzazione di tutti i messaggi A2P inviati ai clienti di TIM Brasil. Banche, società di trasporti, aziende sanitarie e altri settori utilizzano sempre più spesso gli SMS A2P per interagire con i propri clienti, autenticare l’accesso ai servizi online e confermare transazioni. La crescita del traffico A2P rappresenta un’importante fonte di reddito per gli operatori mobili che hanno dunque la necessità di proteggere le proprie reti da istradamenti fraudolenti e bypass illeciti per garantire una consegna affidabile, sicura e di alta qualità. (segue) (Com)