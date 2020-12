Italia-Brasile: Tlc, collaborazione Sparkle e Tim Brasil per rete sms più sicura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SMS Booster di Sparkle è la soluzione di protezione A2P più completa sul mercato, in grado di offrire agli operatori di telefonia mobile strumenti per intercettare e bloccare spam e traffico fraudolento, prima che questi fenomeni abbiano un impatto sull'utente finale, e quindi monetizzare le proprie reti in modo ottimale. Grazie alla collaborazione fra le due aziende del Gruppo TIM, dal giugno 2020 la rete A2P SMS di TIM Brasil è protetta e monitorata da Sparkle attraverso la piattaforma antifrode VOX360 di Vox Technologies che impiega l’Intelligenza Artificiale e strumenti di analisi sofisticati per contrastare le frodi esistenti e prevenire quelle future. Ogni mese vengono analizzati miliardi di SMS per garantire la consegna di tutti i messaggi A2P ai clienti di TIM Brasil attraverso i canali ufficiali e in totale sicurezza. La soluzione SMS Booster e la capillarità della rete di Sparkle collocano l’operatore come partner di riferimento di aziende e organizzazioni in tutto il mondo per il contrasto alle frodi A2P. (Com)