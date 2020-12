Germania: Baviera, obbligo di test Covid per chi entra da zone a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti coloro che entrano in Baviera dalle zone a rischio coronavirus dovranno, in futuro, presentare all'ufficio di sanità competente il risultato di un test per il Covid-19, effettuato entro e non oltre le 72 ore dall'ingresso nel Land. Chi torna dall'estero potrà sottoporsi all'esame anche prima di rientrare in Baviera, non oltre le 48 ore dall'ingresso nel Land. È quanto deciso oggi dal governo bavarese. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in Baviera rimane in vigore l'obbligo di quarantena per chiunque provenga dalle zone a rischio di Sars-Cov2. La norma dispone l'isolamento presso la propria abitazione per dieci giorni. La quarantena potrà concludersi in anticipo con un test per il coronavirus dall'esito negativo, effettuato non prima di cinque giorni dall'inizio del confinamento. Le autorità tedesche classificano come zona a rischio le aree dove i contagi da Covid-19 hanno superato i 50 casi su 100 mila abitanti nell'ultima settimana. (Geb)