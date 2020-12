Israele: Fmi, completati requisiti per adesione sistema standard dei dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha completato i requisiti per l'adesione allo Special Data Dissemination Standard (Sdds) Plus del Fondo monetario internazionale (Fmi), il livello più alto delle Iniziative sugli standard dei dati. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Fmi. I dati di Israele Sdds Plus sono ora accessibili tramite il Dissemination Standards Bulletin Board. Louis Marc Ducharme, direttore del dipartimento di statistica dell’Fmi, ha accolto con favore l'adesione di Israele e ha osservato che "la diffusione dei nuovi set di dati nell'ambito dell'Sdds Plus sarà importante per promuovere una comprensione più profonda e più informata delle valutazioni delle prestazioni del settore finanziario israeliano, dei collegamenti finanziari transfrontalieri e della vulnerabilità dell'economia agli shock". Lo scopo dell’Sdds è quello di assistere i Paesi statisticamente avanzati con la pubblicazione di dati economici e finanziari completi, tempestivi e affidabili in un ambiente in continua integrazione economica e finanziaria. Le iniziative sugli standard dei dati sono state stabilite a metà degli anni '90 per migliorare la trasparenza Paesi membri dell’Fmi e promuovere lo sviluppo di sistemi statistici solidi. (Nys)