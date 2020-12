Migranti: ministro Interno Turchia a Ue, Grecia renda conto dei respingimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno della Turchia, Suleyman Soylu, ha fatto appello all’Unione europea (Ue) affinché chiami la Grecia a rendere conto delle sue presunte “uccisioni” dei migranti. “Cara Ylva Johansson (commissaria europea per gli affari interni), tortura e trattamenti disumani da parte della Grecia ora si sono trasformati in assassinio. La Grecia non sarà ritenuta per questi omicidi ignorati da Frontex?” ha scritto su Twitter Soylu, in riferimento all'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il ministro dell’Interno turco ha anche diffuso un comunicato della Guardia costiera turca, che annunciava il recupero, avvenuto lo scorso 19 dicembre, di alcuni migranti alla deriva a bordo di tre barconi. Secondo il comunicato, le persone – 31 in tutto – sostenevano di essere state picchiate e derubate da personale greco. “Mentre stavano per essere imbarcati su scialuppe, in modo da essere lasciati in acque territoriali turche, cinque migranti sono caduti in mare da una scialuppa forata”, avrebbero riferito i migranti secondo il comunicato. “Due dei cinque sono stati recuperati vivi, ma tre di loro hanno perso la vita. I tre che hanno perso la vita sono stati presi con una scialuppa separata”, ha aggiunto. (Tua)