Recovery: De Petris (Leu), presenteremo anche noi un nostro documento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenteremo anche noi un nostro documento. Il Recovery è un’occasione importante per il Paese". Lo ha sottolineato Loredana De Petris, capogruppo di Liberi e uguali al Senato, al termine della riunione sul Recovery plan della delegazione di Leu a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed i ministri dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e per gli Affari europei, Enzo Amendola. "Serve mettere in piedi un progetto con una visione, una strategia", ha continuato la parlamentare, "che faccia fare un salto di qualità vero al Paese e cambi la vita delle persone”. (Rin)