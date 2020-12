Speciale energia: vertice India-Vietnam, piano d’azione e 7 documenti di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di India e Vietnam, Narendra Modi e Nguyen Xuan Phuc, nel vertice virtuale odierno hanno esaminato le iniziative di cooperazione bilaterale in corso e discusso di questioni regionali e globali. Durante il summit è stato adottato un documento di indirizzo per lo sviluppo della partnership strategica dal titolo “Visione comune per la pace, la prosperità e le persone” ed è stata accolta con favore la firma di un piano d’azione per il periodo 2021-2023 per attuare tale visione. Sono stati firmati anche gli accordi di attuazione sulla cooperazione dell’industria della difesa e sulla cooperazione nelle operazioni di mantenimento della pace nell’ambito delle Nazioni Unite. Inoltre, è stato sottoscritto un accordo per una sovvenzione indiana di cinque milioni di dollari all’Army Software Park presso l’Università delle telecomunicazioni di Nha Trang. A ciò si aggiungono quattro protocolli d’intesa: uno tra gli enti di vigilanza sulla sicurezza nucleare, l’indiano Atomic Energy Regulatory Board (Aerb) e il Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety (Varans); uno tra gli istituti di ricerca sul petrolio Indian Institute of Petroleum (Iip) e Vietnam Petroleum Institute (Vpi), uno tra le associazioni d’impresa del settore dell’energia solare e pulita National Solar Federation of India e Vietnam Clean Energy Association, uno sulle terapie oncologiche tra gli ospedali Tata Memorial Center di Mumbai e Vietnam National Cancer Hospital di Hanoi. (Inn)