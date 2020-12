Speciale energia: Libia, Hamza discute con ambasciatore Buccino della cooperazione per il sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmed Hamza, membro del Consiglio di presidenza di Tripoli, ha discusso con l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino, delle modalità di cooperazione sui temi che riguardano il sud della Libia. L'incontro, che si è tenuto presso la sede del Governo di accordo nazionale di Tripoli, ha esaminato "il meccanismo per sostenere la stabilità e lo sviluppo regionale nel sud della Libia". L’ambasciatore ha illustrato il piano di cooperazione agro-industriale e sociale per il sud attraverso progetti per un ammontare di circa 40 milioni di euro, in settori di intervento quali salute, agricoltura, risorse idriche, energia rinnovabili e sostegno socioeconomico alla popolazione locale e ai migranti. Il sito web d’informazione “Al Wasat” riferisce che la regione meridionale della Libia, ricca di idrocarburi, sta assistendo a una maggiore attività francese nei settori della sicurezza, del petrolio e del gas, provocando il risentimento della popolazione che accusa la Francia di voler mettere le mani sulle risorse naturali del Fezzan. (Lit)