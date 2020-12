Speciale energia: Spagna, Repsol entra nella classifica primi 5 operatori del gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repsol è entrata nell'elenco dei cinque principali operatori del settore del gas naturale, redatto annualmente dalla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (Cnmc). Repsol è entrata come terza impresa in sostituzione di Union Fenosa Gas, insieme a Naturgy, Endesa, Iberdrola e Cepsa. Mentre tra i principali operatori del settore elettrico figurano Endesa, Iberdrola, Naturgy, Energia di Portogallo (Edp) e Acciona. Per quanto riguarda i carburanti le maggiori aziende del mercato spagnolo sono: Repsol, Cepsa, Bp Spagna, Galp Energía Spagna e Disa Corporacion Petrolífera. (Spm)