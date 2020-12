Germania: generale Sembritzki, la minaccia della Russia è reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “minaccia della Russia” è “reale”. È quanto dichiarato dal generale tedesco Jared Sembritzki nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Sembritzki è capo di Stato maggiore presso il comando dell'esercito degli Stati Uniti per l'Europa e l'Africa, che ha sede a Wiesbaden in Assia. Per il generale, “la Russia continua a riarmarsi, ammoderna il suo strumento militare in maniera massiccia e mostra in maniera sempre più significativa la propria aspirazione alla potenza”. Al riguardo, Sembritzki ha evidenziato che “i carri armati, così come i missili e gli aerei” della Russia sono “realtà”. (Geb)