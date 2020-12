Le dosi Pfizer in Italia il 26 dicembre, lo Spallanzani vaccina 5 dipendenti nel V-Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È confermato che il 27 dicembre anche in Italia, così come in tutta Europa, si terrà il Vaccine day. E' quanto si legge in una nota della struttura commissariale per l'emergenza Covid-19. Il 26 dicembre, infatti, 9.750 dosi del vaccino Pfizer destinate al nostro Paese partiranno dal Belgio e giungeranno all’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Da qui, per consentire all’intero Paese di partecipare al Vaccine day europeo, l’esercito le preleverà per distribuirle in tutte le altre Regioni. Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal Piano vaccini - continua la nota -, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati dalla struttura commissariale in accordo con le Regioni.La direzione dello Spallanzani ha fatto sapere che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del V-Day, saranno somministrati i primi 5 vaccini a altrettanti dipendenti dell’Istituto e precisamente: una infermiera, un operatore socio sanitario (Oss), una ricercatrice e due medici. Fonti della Regione Lazio avevano anticipato questa mattina che un'infermiera dell'istituto sarebbe stata la prima italiana a ricevere il vaccino anti-Covid.Lo Spallanzani di Roma, ospedale della Capitale che fin dagli anni '30 del secolo scorso ha impegnato le proprie risorse nel contrasto ad epidemie e pandemie è oggi il polo nazionale di riferimento in Italia per la sindrome respiratoria acuta grave. Ieri è stata avviata la procedura per l'isolamento della sequenza della Sars-Cov-2 per verificare la cosiddetta "variante inglese". A quanto si è appreso da fonti dell'Inmi le valutazioni in corso allo Spallanzani partono dalla consapevolezza che "i virus mutati sono un'evenienza che si è già verificata in questa pandemia", come "ad esempio, subito dopo l'estate il ceppo predominante in Europa, compresa l'Italia, è stata una variante probabilmente introdotta dalla Spagna". Quindi l'attuale mutazione del Covid non sarebbe un fatto né nuovo, né anomalo nel decorso della pandemia in atto. (Rin)