Ex Ilva: Fim Cisl, lavorare su accordo sindacale, dovrà garantire occupazione

- L’incontro di oggi "ha finalmente chiarito gli aspetti alla base dell’intesa di marzo tra governo e azienda. Ma come ha ricordato anche Arcuri uno dei temi principali dell’intesa è l’accordo sindacale che non deve rappresentare solo da certificazione del coinvestimento tra il governo" e ArcelorMittal, "ma dovrà essere un’intesa che garantisca l’occupazione e dia tempi certi sugli investimenti. Seguiremo passo dopo passo, l’evolversi dell’intesa, affinché l’aumento graduale della produzione dia nuove opportunità agli impianti di finitura dei prodotti, come tubifici e laminazione". Lo sottolinea in una nota il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, dopo il vertice in videoconferenza tra i quattro ministri Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo, Roberto Gualtieri, Giuseppe Provenzano, alla presenza dei segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Francesca Re David e Rocco Palombella, i vertici di ArcelorMittal Italia e Invitalia con il commissario Domenico Arcuri. "Il tema dell’occupazione - prosegue Benaglia - resta centrale e deve avere non garanzie generiche ma fattuali. C’è tuttavia la necessità di comprendere concretamente, da qui al 2025, quando è prevista la piena occupazione, su quale tipo di ammortizzatori possiamo contare. Non possiamo permetterci che i lavoratori restino in cassa per 5 anni di fila. Ci sono, poi, i 1600 lavoratori di Ilva in As, che non possono essere esclusi dal perimetro della nuova intesa. Anche per loro va trovata una soluzione lavorativa dentro l’accordo. In merito ai lavoratori di Ilva in As abbiamo chiesto ai ministri Gualtieri e Catalfo chiarimenti per l’integrazione del 10 per cento prevista da precedenti accordi ministeriali, ricevendo garanzie sull’impegno degli stessi ministri, affinché tale integrazione venga confermata anche per il 2021. Attraverso la presenza dello Stato – conclude Benaglia – puntiamo nell’accordo ad un’inversione di rotta rispetto al passato, anche attraverso un coinvolgimento costante dei lavoratori".(Com)