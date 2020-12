Arabia Saudita: Aramco firma accordo con Google e Cognite per promuovere digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera saudita Aramco ha concluso un accordo di joint venture con Google e la norvegese Cognite per promuovere la digitalizzazione in Arabia Saudita. Secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “The National”, verranno create nuove società per lanciare servizi di cloud computing e digitalizzazione industriale. La collaborazione di Aramco con Google si basa sulla domanda di servizi cloud in rapida espansione in Arabia Saudita. Saudi Aramco Development Company, una sussidiaria della compagnia petrolifera statale, sta creando due nuove attività tecnologiche dopo aver firmato joint venture con Google e la norvegese Cognite. In base all'accordo con Google di proprietà di Alphabet, Google Cloud creerà una nuova regione cloud nel regno e la joint venture distribuirà servizi cloud alle aziende in tutto il Paese. "Portare Google Cloud in Arabia Saudita porterà vantaggi significativi. Il futuro della trasformazione e della crescita aziendale dell'Arabia Saudita dipende dalla sua capacità di sfruttare con successo i servizi cloud", ha affermato Ahmad Al Sa'adi, vicepresidente senior dei servizi tecnici di Aramco. Google Cloud offre ai suoi clienti una gamma di servizi tra cui intelligenza artificiale, analisi intelligente e gestione dei dati. (segue) (Res)