Arabia Saudita: Aramco firma accordo con Google e Cognite per promuovere digitalizzazione (2)

- L'azienda afferma che il 100 per cento dell'energia utilizzata per alimentare le sue operazioni è abbinata agli acquisti di energia rinnovabile. "Con questo accordo, la tecnologia e le soluzioni innovative di Google Cloud saranno disponibili per i clienti e le imprese globali in Arabia Saudita per consentire loro di servire meglio i consumatori finali", ha affermato Thomas Kurian, amministratore delegato di Google Cloud. La partnership di Aramco con Cognite creerà una nuova società che si concentrerà sull'accelerazione del percorso della digitalizzazione dell'industria in Arabia Saudita e nella più ampia regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Secondo quanto riferito dalla compagnia saudita, grazie alla partnership con Google verranno sviluppate e distribuite soluzioni digitali “end-to-end" per i clienti di tutti i settori, tra cui petrolio e gas, energia e servizi pubblici, produzione e spedizione. Per quanto riguarda la joint venture con Cognite, Al Sa’adi mira invece a creare soluzioni software digitali “end-to-end” avanzate in Arabia Saudita, che massimizzeranno i contenuti locali, contribuiranno alla crescita del Pil, creeranno nuovi posti di lavoro, accelereranno lo sviluppo dei talenti digitali e sosterranno la resilienza di Aramco. Aramco e Cognite prevedono che la joint venture sarà operativa nel 2021, a seguito dell'autorizzazione normativa. (Res)