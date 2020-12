Covid: Procaccini (Fd'I), Ue chiarisca responsabilità di Oms e governo italiano su rapporto sparito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo alla Commissione europea di intervenire su Oms e governo italiano e chiarire perché il rapporto di Oms Europa sui ritardi e l'impreparazione dell'Italia nella prima parte dell'emergenza Covid, è stato ritirato un giorno dopo la pubblicazione. La diffusione del rapporto avrebbe consentito a noi e agli altri Paesi di salvare molte vite e affrontare meglio la seconda ondata della pandemia". Lo dichiara l'europarlamentare Nicola Procaccini, coordinatore del gruppo dei Conservatori nella Commissione Libertà, Giustizia e Diritti civili, che ha presentato una interrogazione alla Commissione Ue insieme agli altri esponenti del gruppo di Fratelli d'Italia-Ecr. "In quel rapporto del 13 maggio scorso si faceva riferimento al piano pandemico italiano, mai aggiornato dal 2006 ma semplicemente riconfermato nel 2016-17 e definito più teorico che pratico, lasciando il nostro Paese a una gestione improvvisata, caotica e creativa della pandemia. Oms e governo italiano hanno impedito la pubblicazione di informazioni importanti affinché la "lezione italiana" potesse aiutare gli altri Paesi ad affrontare la diffusione del virus e non ripetere alcuni errori. Il mancato aggiornamento del Piano e l'insabbiamento del rapporto chiamano in causa gravi responsabilità da parte del governo dell'Oms, del governo italiano e del ministro della salute Speranza, ed evidenziano un conflitto d'interessi personale da parte dell'attuale vice direttore generale dell'Oms, in precedenza direttore del ministero della Salute italiano, a cui competeva l'aggiornamento del piano pandemico", conclude Procaccini. (Beb)