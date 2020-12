Nepal: Partito comunista, avversari Oli nominano Madhav Nepal al suo posto come copresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khadga Prasad Sharma Oli, primo ministro nepalese e copresidente del Partito comunista del Nepal (Ncp), oggi a Katmandu ha annunciato una convention generale per il 18 novembre 2021 e l’istituzione di un comitato organizzatore di 1.199 membri. Il numero sarà raggiunto aggiungendo nuovi membri ai 447 dell’attuale Comitato centrale. Inoltre, il premier ha rimosso dal ruolo di portavoce del partito Narayan Kaji Shrestha, nominando al suo posto Pradeep Kumar Gyawali, ministro degli Esteri. Nella stessa giornata si è riunito il Comitato centrale, convocato dall’altro copresidente Pushpa Kamal Dahal. Il Comitato ha nominato Madhav Kumar Nepal al posto di Oli. Da mesi al vertice del Partito comunista si consuma uno scontro tra Oli e Dahal, di natura politica e personale. Oli è stato messo in minoranza dalla fazione di Dahal-Nepal sia nella segreteria sia nel Comitato centrale e ha chiesto alla presidenza della Repubblica di sciogliere la Camera dei rappresentanti, la camera bassa. La presidente, Bidhya Devi Bhandari, domenica ha accolto la richiesta e fissato elezioni anticipate per il 30 aprile e il 10 maggio 2021. (segue) (Inn)