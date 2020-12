Lombardia: Fontana, oltre 323 milioni per il territorio di Como, entro 21 mesi fine cantiere paratie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 323,6 milioni di euro le risorse destinate a Como e provincia dal 'Piano Lombardia'. Lo ha ricordato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a Como, dove ha illustrato il 'Piano Lombardia' che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche. Insieme al governatore della Lombardia in occasione della sesta tappa del tour che tocca tutto i capoluoghi di provincia lombardi erano presenti il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba e l'assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori. "La Pandemia non deve fermare i nostri progetti – ha detto il presidente Fontana - i tavoli territoriali hanno prodotto utili indicazioni poi confluite nel Piano Lombardia, che ci consentirà di tornare ad essere veicolo trainante del Paese". "Come Lombardia - ha rimarcato il governatore Fontana - rivendico un merito: essere partiti tempestivamente con azioni concrete e immediate per contrastare virus ma, allo stesso tempo, abbiamo voluto pensare al futuro della Lombardia e dei nostri figli"."Per il territorio di Como - ha aggiunto il presidente - Regione Lombardia ha garantito interventi per la cassa integrazione con decretazioni a favore dei lavoratori che hanno coperto oltre 6.200 domande. Abbiamo assicurato alle imprese pieno sostegno al credito, agevolandone anche l'accesso con misure specifiche, e erogato liquidità immediata alle categorie che più hanno sofferto con il piano 'Rilancio Lombardia' la cui dotazione è di 228 milioni di euro: risorse destinate a chi non ha beneficiato dei decreti Ristori del governo". (segue) (com)