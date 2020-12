Lombardia: Fontana, oltre 323 milioni per il territorio di Como, entro 21 mesi fine cantiere paratie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Fontana ha anche ribadito, su questo tema, che gli indennizzi della Regione Lombardia sono stati deliberati con provvedimento del 17 novembre e la prima parte dei bonifici bancari è già arrivata sui conti correnti dei beneficiari. "I 323,6 milioni di euro destinati al territorio comasco – ha spiegato Fontana - includono 30,6 milioni ai Comuni e alla Provincia di Como per il finanziamento di opere pubbliche e 293 milioni per progetti di sviluppo del territorio. Tra questi, 106 milioni sono destinati alla realizzazione di nuove strade, 18 milioni per itinerari turistici, 86,7 milioni riguardano opere ferroviarie, 8,2 milioni per demanio lacuale, 5,4 milioni per la difesa del suolo". Altri 60 milioni sono impiegati per la sicurezza e la riqualificazione di strade e ponti, 3,7 milioni per la realizzazione e messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, 1,8 milioni per impianti sportivi e 2,7 milioni per l'efficientamento di impianti di illuminazione. "In particolare – è entrato nello specifico il governatore - tra gli interventi più significativi segnalati come priorità dal lavoro dei Tavoli Territoriali sono previsti 95 milioni per la realizzazione del nuovo collegamento Cantù-Mariano Comense (Canturina bis), 10,5 milioni per la variante di Cadorago e Lomazzo, 41,7 milioni per la riqualificazione Strada Provinciale 32 'Novedratese' e il nodo di Arosio". Non è mancato un accenno all'annoso problema delle paratie, particolarmente sentito a Como e giunto alla tanto auspicata via di definizione: "Sono molto contento – ha dichiarato il presidente Fontana –sia partito finalmente il cantiere che tante polemiche aveva suscitato. Le opere saranno concluse entro i prossimi 21 mesi. Mi sono permesso di chiedere un'accelerazione, in modo tale possa avere l'onore di inaugurare questa opera". (com)