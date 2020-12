Speciale energia: Ucraina governo nomina Yuriy Vitrenko come ministro ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina ha nominato Yuriy Vitrenko come ministro dell'Energia ad interim. Lo si apprende dal portale dell'esecutivo di Kiev. Vitrenko, ex dirigente della compagnia energetica Naftogaz, sostituisce Olha Buslavets, viceministro che agiva come ministro ad interim, come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". Vitrenko ricoprirà ufficialmente la carica di viceministro dell'Energia e guiderà il dicastero in questo periodo. (Rum)