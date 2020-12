Speciale energia: Libia-Italia, in corso contatti per rafforzare la cooperazione a vari livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pandemia di Covid-19, la partnership tra l’Italia e la Libia si sta via via rafforzando. Lo scorso 17 dicembre, mentre a Bengasi venivano liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo, si teneva la prima riunione in videoconferenza della Commissione tecnica economica congiunta italo-libica (Cecil). Diversi i settori toccati: dalla tecnologia dell'informazione ai trasporti, dalle infrastrutture alla sicurezza energetica, dalle energie rinnovabili all'industria, dall'agricoltura alla preservazione del patrimonio archeologico. Non solo. Le parti hanno raggiunto un’intesa operativa per il pagamento dei crediti storici vantati dalle aziende italiane per contratti precedenti al 2011, pari a 323 milioni di dollari. Intanto a Tripoli l’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino, sta tenendo una serie di incontri con esponenti di spicco dell’esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il diplomatico, infatti, ha incontrato nelle ultime ore due membri del Consiglio presidenziale: Ahmed Hamza al Mahdi, che ricopre anche l’incarico di ministro di Stato per gli Affari della società civile, e Mohamed Ammari Zayed, ministro dell’Istruzione del Governo di accordo nazionale libico (Gna). Recentemente, inoltre, Buccino ha incontrato il titolare del dicastero della Difesa, Salah al Din al Namrush, ed è previsto a breve un colloquio con il ministro dell'Interno, Fathi Bashaga. (Lit)