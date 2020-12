La pandemia ha stressato i presidi. Ascani: “Grazie ai Ds, ma anche agli insegnanti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra all’Istruzione Anna Ascani ha puntato l’attenzione sul lavoro svolto dai dirigenti scolastici in questi mesi di Covid: "Nel primo ciclo gli alunni hanno continuato l’attività in presenza. Per questo motivo i dirigenti scolastici hanno avuto molto stress legato soprattutto alla questione degli assembramenti in ingresso e uscita. Un’attenzione necessaria perchè c’era bisogno di garantire la sicurezza. Per questo motivo ringrazio i dirigenti scolastici per l’impegno che hanno messo in questi mesi difficili". Ascani è così intervenuta a Orizzonte scuola Tv in occasione del dibattito pubblico "Dirigere la scuola in sicurezza".In occasione della pandemia "grazie ai dirigenti scolastici, ma anche ai docenti e studenti si è data una prova straordinaria di resilienza a scuola. C’è stato uno sforzo collettivo nel cercare di fare fronte ad una emergenza. Dopo questo periodo ci porteremo dietro competenze nuove per il futuro. Sicuramente dobbiamo cercare di garantire sicurezza e continuità del percorso educativo" ha detto ancora Ascani. (Rin)