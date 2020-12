Germania: Covid, polizia controllerà rispetto delle restrizioni durante le feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le festività di Natale e capodanno, le forze dell'ordine tedesche controlleranno “severamente” il rispetto delle restrizioni volte a contenere la diffusione del coronavirus, in vigore in Germania nel quadro del blocco generale efficace dal 16 dicembre al 10 gennaio. È quanto dichiarato il vicesegretario del Sindacato della polizia tedesca (Gdp), Joerg Radek, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. In particolare, Radek ha affermato che le forze dell'ordine stanno aumentando la loro presenza nei luoghi pubblici, al fine di monitorare il rispetto delle norme anti-Covid. Tuttavia, la polizia “non andrà di casa in casa senza motivo e conterà quante persone sono sedute a tavola”, ha sottolineato il vicesegretario della Gdp. Radek ha aggiunto che,a causa del diritto fondamentale all'integrità del domicilio, “ciò non è nemmeno possibile”. A ogni modo, ha avvertito Radek, se la polizia riceverà indicazioni in merito alla violazione delle disposizioni anticontagio, “indagherà”. Allo stesso tempo, il vicesegretario della Gdp ha rivolto un appello alla popolazione affinché non si precipiti a chiamare la polizia durante le festività di Natale. Ad esempio, ha osservato Radek, prima di allertare le forze dell'ordine “se i vicini hanno invitato troppe persone, dovrebbe essere chiesto loro di seguire le regole” anti-Covid. Tali disposizioni limitano nettamente gli incontri in privato e all'aperto. In particolare, a capodanno saranno vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici e, come sottolineato da Radek, la polizia farà rispettare questo divieto. (Geb)