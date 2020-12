Governo: Popolo protagonista da maggioranza passa a opposizione costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari di Popolo protagonista - i deputati Gianluca Rospi e Fabiola Bologna, e la senatrice Tiziana Drago - sottolineano che "Popolo protagonista non può più dare la fiducia a questo governo che in questi mesi ha dimostrato quanto sia approssimativo ed instabile e noi crediamo - si legge in una nota congiunta - che il bene comune dei cittadini non si raggiunga con questi presupposti. Nonostante questo, vista la situazione di grave emergenza che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, negli scorsi mesi, a più riprese, abbiamo dato credito alle azioni portate avanti dal governo, fiduciosi che prima o poi avvenisse quel cambio di passo necessario alla ripresa sociale ed economica del Paese. Ma ancora una volta, in legge di Bilancio, nel decreto Ristori, nell'ultimo dpcm, siamo rimasti profondamente colpiti dalle numerose umiliazioni del lavoro parlamentare". Gli esponenti di Popolo protagonista, tutti e tre ex rappresentanti del Movimento cinque stelle, aggiungono: "Siamo rimasti delusi dalla gestione di metodo e di merito sulle questioni per noi di vitale importanza per il Paese Italia. Ci siamo spesso trovati di fronte a un muro di gomma in merito alle nostre proposte messe a disposizione dei cittadini ed è stata inascoltata qualsiasi nostra idea. Popolo protagonista quindi da maggioranza passa ad un'opposizione critica e costruttiva, che guarda ai valori del benessere della persona prima di tutto, alla sua dignità, al welfare dei nuclei familiari e delle Piccole e medie imprese, lontano - conclude la nota congiunta - da logiche di poltrone e incarichi, vicini solo al bene di ogni italiano". (Com)