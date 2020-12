Roma: Calenda, niente poteri speciali e fondi per metro C, governo abbandona città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Niente poteri speciali per Roma, niente soldi, niente completamento della metro C. Il governo, non approvando gli emendamenti alla legge di Bilancio, abbandona la città lasciandola senza risorse". Lo dichiara in una nota il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda. "Il mancato finanziamento per il completamento della linea C, il più grande cantiere per il trasporto pubblico locale in Italia, dimostra la totale incapacità di programmazione e il naufragio politico e amministrativo di una classe dirigente modesta che ha tradito i cittadini - prosegue il leader di Azione -. Occorre quanto prima nominare il Commissario straordinario per il completamento dell'opera - conclude Calenda - con l'obiettivo di portare la metropolitana almeno fino alla fermata Farnesina". (Com)