Recovery: Di Maio, su spesa dovremo essere efficienti ed efficaci

- Con il Recovery "abbiamo da spendere nei prossimi anni 209 miliardi di euro. In proiezione sono più del piano Marshall. Come primo Paese europeo per fondi dal piano Next generation Eu e Recovery fund, abbiamo gli occhi puntati di tutti gli altri, e io dico giustamente. Tutti si aspettano efficienza ed efficacia da questo governo". Lo ha sottolineato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla cerimonia di apertura al traffico della strada statale 79bis “Ternana” (direttrice Terni-Rieti). "Oggi – ha aggiunto – dimostriamo che nonostante i rallentamenti negli ultimi dieci anni e la burocrazia", il "governo, quando entra in sinergia con tutte le realtà locali del territorio, è in grado di sbloccare le opere, di spendere i soldi con responsabilità e di portare a termine gli obiettivi".(Rin)