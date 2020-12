Venezia: Bazzaro (Lega), in legge Bilancio nemmeno un euro per salvaguardia laguna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e consigliere comunale a Venezia, Alex Bazzaro, chiede: "Ma quali 100 milioni destinati nel 2020 a Venezia? La verità - prosegue il parlamentare in una nota - è che nella legge di Bilancio non c'è nemmeno un euro che il governo Cinque stelle-Pd destina per la salvaguardia della città e della laguna. Solo bugie perché il denaro annunciato con proclami dallo stesso ministro De Micheli e dal Comitatone a guida romana, in verità sono risorse che furono destinate in precedenza ovvero: 60 milioni si riferiscono al 2019 e 40 al 2017 ultima rata". Per l'esponente leghista, "quindi, non solo il Parlamento destina briciole che Venezia dovrà dividere con altri Comuni, ma i soldi annunciati nulla hanno a che fare con nuove risorse. Da Roma quindi l'ennesima bufala e danno della nostra città, dopo che la maggioranza ha bocciato il mio emendamento con cui chiedevo il rifinanziamento della Legge speciale con 150 milioni di euro all'anno (300 milioni in due anni). Questo, purtroppo - conclude Bazzaro -, è il risultato temuto e previsto, della gestione romana a scapito di una gestione oculata e autonoma delle risorse per la tutela del territorio veneziano". (Com)