Roma: Acea, l'e-mobility parte da Capitale per installare prime 100 colonnine di ricarica (2)

- La mobilità elettrica è un settore di interesse per Acea anche al di fuori del territorio romano. Umbria Energy, società del Gruppo che opera in Umbria, si è aggiudicata come mandataria di un raggruppamento di imprese, la gara indetta dal Comune di Terni che prevede l’installazione sul territorio comunale di 46 colonnine di ricarica. "Nei prossimi anni investiremo in maniera importante nella mobilità elettrica con l’obiettivo di diventare uno dei principali player per l'e-mobility a Roma, ma guardiamo con interesse anche al di fuori del territorio della Capitale", lo dichiara in una nota Giuseppe Gola, amministratore delegato del gruppo Acea. "L’ingresso in questo mercato è in linea con la nostra strategia che punta a supportare la transizione energetica per favorire uno sviluppo della mobilità sostenibile - aggiunge - in particolare all’interno dei grandi centri urbani dove è più forte l’impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi del Green deal e con i valori dell’azienda. Per favorire tale passaggio è prioritario sviluppare nelle nostre città infrastrutture di ricarica capillari - spiega - sorrette da una rete di distribuzione intelligente, flessibile e resiliente. Questo percorso non poteva che partire da Roma, città alla quale siamo storicamente legati e dove Acea ha contribuito da sempre allo sviluppo delle infrastrutture idriche ed elettriche", conclude. (Com)