Brianza: per 2020 stima pesante caduta del Pil, con effetti rilevanti su occupazione

- Per l'anno 2020 si stima una pesante caduta del Pil alla quale sono associabili effetti potenzialmente molto rilevanti in termini occupazionali. È quanto emerge dai dati illustrati da Afol nel corso di una conferenza stampa alla sede della Provincia di Monza e Brianza. "Le previsioni per l'anno prossimo saranno molto influenzate dalle decisioni del governo su quanto prorogare gli ammortizzatori sociali, quindi il divieto di licenziamento piuttosto che la cassa integrazione. Il 2021 potrebbe essere un anno davvero difficoltoso sotto il profilo del lavoro", ha detto il presidente della Provincia Luca Sant'Ambrogio. Attualmente le stime per il 2021, anche se - è stato fatto notare - manca l'analisi dell'ultimo trimestre, prefigurerebbero un possibile recupero che si aggira tra il 4 e il 5 per cento. Il rapporto tra il Pil e il tasso di disoccupazione parrebbe invece prevedere un peggioramento del tasso di disoccupazione che dal 7 per cento del 2019 dovrebbe attestarsi intorno al 9,23 per cento. Nei primi nove mesi dell'anno 2020, il numero delle imprese provinciali si è ridotto lievemente. Il calo ha interessato, ancorché con intensità diverse, tutti i comparti analizzati. Le eccezioni, con segno positivo, riguardano i comparti "costruzioni" e "sanità e assistenza sociale". Nello stesso lasso di tempo gli addetti provinciali alle unità locali delle imprese risultano in leggera crescita. Gli addetti manifatturieri hanno fatto registrare una lieve contrazione mentre sono cresciuti in modo significativo gli addetti dei comparti "trasporto e magazzinaggio" e "sanità e assistenza sociale". (segue) (Rem)