Brianza: per 2020 stima pesante caduta del Pil, con effetti rilevanti su occupazione (2)

- Nei primi tre trimestri dell'anno, invece, le esportazioni lombarde hanno subito una contrazione del 13,40 per cento rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le analoghe contrazioni registrate dalle regioni del Nord-Ovest e dall'intero Paese sono state pari rispettivamente al 14 per cento e al 12,5 per cento. Nel secondo trimestre dell'anno in corso, le esportazioni provinciali hanno subito una contrazione del 24,1 per cento rispetto all'analogo periodo dell'anno 2019. Nel primo trimestre la contrazione era stata pari all'1,79 per cento. Il calo delle esportazioni provinciali nel secondo trimestre dell'anno in corso rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente ha colpito, sebbene con intensità diversa, pressoché tutte le categorie merceologiche. Hanno fatto eccezione le esportazioni di computer, apparecchi elettronici e ottici che hanno registrato una lievissima crescita. La contrazione delle esportazioni provinciali ha interessato tutte le aree geografiche di destinazione. Più lieve è stata la contrazione delle esportazioni verso i paesi asiatici, più accentuato è stato il calo delle esportazioni verso il continente americano. Per quanto riguarda il mercato del lavoro del 2020, questo appare "congelato": la somma degli avviamenti e delle cessazioni dei primi dieci mesi dell'anno è stata inferiore del -18,8 per cento rispetto ai movimenti dell'anno precedente (122.757 movimenti nel 2020, contro 151.194 del 2019). (segue) (Rem)