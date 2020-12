Brianza: per 2020 stima pesante caduta del Pil, con effetti rilevanti su occupazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa delle attività produttive avvenuta, a partire da maggio in poi, ha avuto effetti occupazionali importanti: i saldi occupazionali sono aumentati sempre più, fino a riportarsi in territorio positivo a partire dal mese di agosto. Si tratta di un rimbalzo occupazionale dettato, anche dalla necessità di evadere gli ordinativi acquisiti prima del lockdown, nella paura di perdere le commesse ottenute all'inizio dell'anno. È probabile - è stato rilevato nel corso della presentazione dei dati - che il rinvigorirsi del virus, in tutti i principali mercati esteri di sbocco (Europa e Asia) delle aziende del territorio, a partire dal mese di novembre, stia controbilanciando negativamente le performances occupazionali degli ultimi mesi, col rischio di erodere i buoni risultati conseguiti nel periodo a cavallo fra il lockdown e la seconda ondata pandemia. In controtendenza al dato nazionale, i soggetti storicamente più deboli del mercato nel lavoro (under 29 e donne) riescono ad avere saldi occupazionali migliori degli altri. Mentre, la fascia d'età degli over 50 è quella che mostra le maggiori difficoltà, con saldi occupazionali negativi sia per le donne sia per gli uomini. Tutte le forme contrattuali vedono diminuire i saldi occupazionali rispetto a quelli dell'anno precedente, ma il contratto a tempo determinato e l'apprendistato continuano a presentare saldi positivi. Il tempo indeterminato, invece, rimane (come negli anni passati), in territorio negativo. I rapporti di lavoro atipici, le co.co.co, nel 2020, vedono invece crescere i saldi occupazionali rispetto all'anno precedente, segno del fatto che le imprese stipulano più contratti e con una durata più elevata rispetto al 2019, al fine di assicurarsi la possibilità di una maggiore flessibilità in uscita della forza lavoro impiegata. (segue) (Rem)