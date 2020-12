Brianza: per 2020 stima pesante caduta del Pil, con effetti rilevanti su occupazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione ai diversi settori economici, tutti presentano saldi occupazionali positivi tranne l'industria, che - pur migliorando dopo il lockdown le proprie performances assunzionali - continua ad avere saldi leggermente negativi. Le costruzioni (probabilmente, complice il bonus del 110 per cento a favore del miglioramento energetico e il consolidamento sismico degli edifici) presentano saldi occupazionali migliori di quelli dell'anno precedente. Le mansioni che, più delle altre, si dimostrano resilienti alla crisi sono quelle caratterizzate da competenze prevalentemente cognitive: l'81,7 per cento delle cessazioni (con saldi minori di -50) presentano contenuti professionali prevalentemente energetici (si tratta, cioè, di mansioni manuali) e solo il 18,3 per cento contenuti cognitivi. La crisi pandemica sembra incidere sul mercato del lavoro somministrato solo marginalmente: i saldi occupazionali peggiorano, ma in maniera poco significativa. I lavoratori somministrati sono chiamati a svolgere attività dal basso contenuto professionale nel settore manifatturiero e nella logistica. Il consumo di ammortizzatori sociali (il riferimento e alle diverse forme di cassa integrazione) cresce ai massimi livelli ad aprile maggio del 2020, ma nei mesi successivi si abbassano notevolmente le ore di Cassa integrazione ordinaria, che passano dagli 11,6 milioni di aprile ai 1,3 milioni di agosto. La seconda ondata pandemica sta determinando, a partire da ottobre 2020, un ulteriore rialzo delle richieste di Cig. Il settore che fa più uso di Cigo è quello della meccanica, che, da sola, assorbe il 42,4 per cento delle ore autorizzate fino ad agosto. (Rem)